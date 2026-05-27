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Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei servizi di consumo italiano

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Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei servizi di consumo italiano
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +1,58% avanza a quota 24.019,2 punti.
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