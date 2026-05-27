Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Intercos
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di prodotti cosmetici, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le tendenza di medio periodo di Intercos si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,49 Euro. Supporto stimato a 12,17. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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