Piazza Affari: balza in avanti Intercos
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di prodotti cosmetici, con una variazione percentuale dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Intercos si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,3 Euro. Supporto stimato a 11,94. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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