Piazza Affari: risultato positivo per Intercos
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di prodotti cosmetici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Intercos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,27%, rispetto a +1,31% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni di breve periodo di Intercos sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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