Piazza Affari: andamento sostenuto per Intercos
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici, che avanza bene del 3,38%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Intercos rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Intercos, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,86 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,46 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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