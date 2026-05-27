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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 22 maggio
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Richieste mutui nella settimana del 22 maggio su base settimanale (WoW) -8,5%
, in calo rispetto al precedente -2,3%.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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