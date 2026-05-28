Fed, Musalem: l’AI non risolve l’inflazione, rischio tassi più alti

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, Alberto Musalem, ha affermato che i responsabili della politica monetaria non possono fare affidamento su un possibile boom di produttività guidato dall’intelligenza artificiale per attenuare l’attuale inflazione elevata.

"Credo che sarebbe rischioso affidarsi alla prospettiva di una maggiore crescita della produttività futura per risolvere il nostro problema di inflazione oggi", ha dichiarato Musalem in un discorso preparato per una conferenza a Reykjavík, in Islanda.



La guerra con l’Iran ha riacceso le pressioni sui prezzi e ha portato diversi policymaker a segnalare che i tassi di interesse potrebbero dover salire ulteriormente se l’inflazione restasse elevata. Secondo i verbali della riunione del 28-29 aprile, molti funzionari avrebbero preferito rimuovere dal comunicato della Fed il riferimento a una "propensione all’allentamento" della politica monetaria.



Musalem ha inoltre avvertito che, al netto dell’inflazione, il tasso di riferimento della Fed si trova al di sotto del cosiddetto livello neutrale, quello che non stimola né frena l’economia. Ha aggiunto che il mercato del lavoro resta stabile, che l’inflazione è "significativamente sopra" l’obiettivo del 2% e che le aspettative di lungo periodo stanno "derivando verso l’alto".



I nuovi dati pubblicati oggi hanno rafforzato queste preoccupazioni. L’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, è salito del 3,8% nei 12 mesi fino ad aprile, secondo il Bureau of Economic Analysis.

Gli investitori stanno scommettendo su una probabilità superiore al 50% che la Federal Reserve alzi i tassi entro fine anno, secondo i contratti futures. La prossima riunione di politica monetaria è prevista per il 17-18 giugno.



Il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, ha suggerito che l’intelligenza artificiale potrebbe innescare un boom di produttività tale da consentire crescita non inflazionistica e tassi più bassi.



Il presidente della Fed di St. Louis, tuttavia, ha dichiarato di essere un utilizzatore attivo dell’AI e ottimista sul suo potenziale per l’economia, ma ha sottolineato che l’entusiasmo per la tecnologia sta anche aumentando la domanda di elettricità e semiconduttori e sostenendo i titoli del settore, fattori che potrebbero spingere le banche centrali ad alzare i tassi in assenza di prove concrete di un impatto disinflazionistico.

"I dati suggeriscono che la probabilità che gli Stati Uniti si trovino attualmente in una fase di alta crescita della produttività sia significativamente inferiore al 50%", ha affermato Musalem. "Credo che le decisioni di politica monetaria debbano basarsi su evidenze più solide di queste".

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