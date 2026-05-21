Generali, Sesana: Business resiliente in ogni scenario di tassi

(Teleborsa) - Il nostro portafoglio e la tipologia di business che noi facciamo è resiliente in ogni scenario che si presenti, sia che si presenti uno scenario di tassi più alti, sia in uno scenario di tassi più bassi. E' quanto spiegato da Marco Sesana, Group General Manager di Generali , mettendo in evidenza le caratteristiche di diversificazione del portafoglio di business, rispondendo ad una domanda sulle prospettive del business in diversi ipotesi di variazione dei tassi d'interese.

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