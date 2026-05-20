Milano 11:46
48.548 +0,40%
Nasdaq 19-mag
28.819 0,00%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 11:46
10.328 -0,02%
Francoforte 11:46
24.482 +0,33%

Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy
Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
Condividi
```