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Francoforte: movimento negativo per K+S
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18 maggio 2026 - 09.50
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Kali und Salz
, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.
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