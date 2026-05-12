Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:10
28.816 -1,72%
Dow Jones 20:10
49.712 +0,01%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Francoforte: andamento rialzista per Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Stroeer
Rialzo marcato per Stroeer, che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.
Condividi
```