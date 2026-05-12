Francoforte: scambi in positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Stroeer , in guadagno del 3,10% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stroeer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Stroeer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41,01 Euro e primo supporto individuato a 38,61. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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