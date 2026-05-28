Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con una variazione percentuale dell'1,88%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro di medio periodo di Babcock International Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 11 sterline. Primo supporto individuato a 10,63. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 11,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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