New York: amplia l'ascesa Dollar Tree

(Teleborsa) - Grande giornata per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno , che sta mettendo a segno un rialzo del 16,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dollar Tree rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Dollar Tree rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 114 USD, mentre i supporti sono stimati a 107,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 120,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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