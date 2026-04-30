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A New York, forte ascesa per Quanta Services

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Quanta Services
Brilla la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che passa di mano con un aumento del 13,09%.
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