Dollar Tree migliora le previsioni sugli utili annuali

(Teleborsa) - Dollar Tree , catena statunitense di discount, ha chiuso il primo trimestre (terminato il 2 maggio 2026) con un fatturato netto in aumento del 7,2%, raggiungendo i 5 miliardi di dollari. Il fatturato netto a parità di negozi è cresciuto del 3,5%, trainato da un aumento del 4,5% dello scontrino medio, parzialmente compensato da un calo dell'1,0% del traffico.



Il margine di profitto lordo è aumentato di 120 punti base. Il miglioramento è stato determinato principalmente da maggiori ricarichi, minori costi di trasporto e minori perdite dovute a furti o smarrimenti. Questi benefici sono stati parzialmente compensati da maggiori costi tariffari e maggiori sconti. L'utile derivante dalle attività operative continuative è stato di 347,3 milioni di dollari e l'utile per azione derivante dalle attività operative continuative è stato di 1,76 dollari. Su base rettificata, l'utile è stato di 343,4 milioni di dollari e l'utile per azione rettificato è stato di 1,74 dollari.



"I risultati del primo trimestre riflettono i continui progressi in tutta l'azienda e dimostrano la solidità della posizione di Dollar Tree come destinazione preferita per convenienza, praticità e scoperta - ha dichiarato il CEO Mike Creedon - Abbiamo continuato a portare avanti il ??nostro piano strategico: un assortimento più pertinente, una gestione agile dei costi, un legame più forte con i clienti e la crescita di nuovi punti vendita, unitamente al miglioramento delle condizioni degli stessi, il tutto a supporto dell'espansione del margine operativo e di una solida performance in termini di utili".



Per l'esercizio fiscale 2026, la società prevede: un fatturato netto derivante dalle attività operative continuative compreso tra 20,5 e 20,7 miliardi di dollari, sulla base di una crescita del fatturato netto dei negozi comparabili compresa tra il 3% e il 4%; circa 400 nuove aperture e 75 chiusure di negozi; un utile per azione rettificato compreso tra 6,70 e 7,10 dollari (rispetto alla precedente previsione di 6,50-6,90 dollari). Inoltre, Dollar Tree prevede che il fatturato netto derivante dalle attività operative continuative per il secondo trimestre sarà compreso tra 4,8 e 4,9 miliardi di dollari, sulla base di una crescita del fatturato netto dei negozi comparabili compresa tra il 2,5% e il 3,5%; l'utile per azione rettificato per il secondo trimestre 2026 è stimato tra 1,00 e 1,15 dollari.



(Foto: Franki Chamaki su Unsplash)

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