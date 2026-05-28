Dollar Tree, titolo in rally grazie a revisione stime utili

(Teleborsa) - Rialzo per Dollar Tree
che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 18,62%, dopo aver migliorato le previsioni annuali sugli utili
.
"I risultati del primo trimestre riflettono i continui progressi in tutta l'azienda e dimostrano la solidità della posizione di Dollar Tree come destinazione preferita per convenienza, praticità e scoperta - ha dichiarato il CEO Mike Creedon - Abbiamo continuato a portare avanti il ??nostro piano strategico: un assortimento più pertinente, una gestione agile dei costi, un legame più forte con i clienti e la crescita di nuovi punti vendita, unitamente al miglioramento delle condizioni degli stessi, il tutto a supporto dell'espansione del margine operativo e di una solida performance in termini di utili".
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,65%, rispetto a +1,76% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 108,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 116,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 125.