New York: scambi in positivo per 3M
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso industriale, che avanza bene del 3,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3M evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante della manifattura rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di 3M mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,1 USD con area di resistenza individuata a quota 149,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 144,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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