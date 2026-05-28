New York: ingrana la marcia Best Buy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento , che mostra una salita bruciante del 17,16% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Best Buy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Best Buy rispetto all'indice.





Tecnicamente, Best Buy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 78,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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