Piazza Affari: sell-off per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,40% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Alerion Clean Power rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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