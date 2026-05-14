Intercos, buyback per 1,13 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra l'8 e il 13 maggio 2026, complessivamente 93.903 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,0492 euro per un controvalore pari a 1.131.459,18 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



Al 13 maggio il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.325.368 azioni proprie pari al 2,4123% del capitale sociale.



A Milano, oggi, balza in avanti il produttore di prodotti cosmetici , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,04%.







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