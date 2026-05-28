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Veralto, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Veralto, scendono le quotazioni a New York
Ribasso scomposto per l'azienda che offre soluzioni dedicate alla qualità e all'analisi dell'acqua, che esibisce una perdita secca del 4,05% sui valori precedenti.
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