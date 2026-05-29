BFF Bank, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.





Tecnicamente, BFF Bank è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,907 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,731. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,083.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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