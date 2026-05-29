BFF Bank, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.
Tecnicamente, BFF Bank è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,907 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,731. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,083.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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