Milano 10:27
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Dow Jones 29-apr
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Crolla a Piazza Affari BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Piazza Affari BFF Bank
Retrocede molto la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,91%.
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