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/ Crolla a Piazza Affari BFF Bank
Crolla a Piazza Affari BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 09.35
Retrocede molto la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,91%.
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