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Borsa: Milano avanza dello 0,59% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 49.773,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,59% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,59%, con 49.773,21 punti alle 10:30.
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