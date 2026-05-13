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Borsa: Milano avanza dello 0,60% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 49.285,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,60% alle 16:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,60%, con 49.285,28 punti alle 16:00.
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