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Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,17%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.160,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,17%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +1,17%, terminando la sessione a 4.160,17 punti.
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