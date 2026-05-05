Francoforte: positiva la giornata per Zalando

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende calzature e moda online , con una variazione percentuale dell'1,91%.



Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Zalando evidenzia un declino dei corsi verso area 20,97 Euro con prima area di resistenza vista a 21,49. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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