Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Zalando suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,38 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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