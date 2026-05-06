Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online , che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Zalando suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,38 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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