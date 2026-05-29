Milano 10:48
50.021 +0,39%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:48
10.448 +0,21%
Francoforte 10:48
25.144 +0,21%

Germania, Prezzi import (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi import (MoM) in aprile
Germania, Prezzi import in aprile su base mensile (MoM) +1,2%, in calo rispetto al precedente +3,6% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```