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Prezzi consumo Germania (MoM) in aprile

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Prezzi consumo Germania (MoM) in aprile
Germania, Prezzi consumo in aprile su base mensile (MoM) +0,6%, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +0,7%).
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