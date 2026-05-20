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Germania, Prezzi produzione (MoM) in aprile

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Germania, Prezzi produzione (MoM) in aprile
Germania, Prezzi produzione in aprile su base mensile (MoM) +1,2%, in calo rispetto al precedente +2,5% (la previsione era +2%).
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