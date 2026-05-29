Germania, crescono i prezzi import/export ad aprile

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania ad aprile. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +1,2% su mese, in linea con quanto stimato dagli analisti, ma in rallentamento dal +3,6% del mese precedente.



Su base annuale si registra un aumento del 5,3%, come da attese, dopo il +2,3% del mese precedente e il -2,3% di febbraio. Il dato di aprile rappresenta il maggiore incremento annuo registrato da gennaio 2023 (e anche del +5,3% rispetto a gennaio 2022).



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento del 2,9% su anno, il maggiore incremento su base annua da marzo 2023 (+3,3% rispetto a marzo 2022), e un +0,8% rispetto al mese precedente.



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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