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USA, Prezzi import (MoM) in aprile

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USA, Prezzi import (MoM) in aprile
USA, Prezzi import in aprile su base mensile (MoM) +1,9%, in aumento rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +1%).
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