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Madrid: scambi al rialzo per Aena

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Aena
Punta con decisione al rialzo la performance del gestore degli aeroporti spagnolo, con una variazione percentuale del 2,38%.
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