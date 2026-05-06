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In evidenza Aena sul listino di Madrid

Migliori e peggiori
In evidenza Aena sul listino di Madrid
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gestore degli aeroporti spagnolo, che tratta in rialzo del 4,42%.

Il movimento di Aena, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Aena, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,49 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24,39 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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