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Madrid: giornata depressa per Aena

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Aena
Sottotono il gestore degli aeroporti spagnolo, che passa di mano con un calo del 2,41%.
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