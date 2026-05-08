Madrid: andamento negativo per Aena

(Teleborsa) - Retrocede il gestore degli aeroporti spagnolo , con un ribasso dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Aena mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,41%, rispetto a +0,66% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





La situazione di medio periodo di Aena resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,01 Euro. Supporto visto a quota 23,67. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```