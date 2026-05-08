Madrid: andamento negativo per Aena
(Teleborsa) - Retrocede il gestore degli aeroporti spagnolo, con un ribasso dell'1,90%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Aena mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,41%, rispetto a +0,66% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La situazione di medio periodo di Aena resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,01 Euro. Supporto visto a quota 23,67. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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