Milano 16:44
49.961 +0,27%
Nasdaq 16:44
30.253 +0,10%
Dow Jones 16:44
50.901 +0,46%
Londra 16:44
10.445 +0,18%
Francoforte 16:44
25.089 -0,01%

New York: IBM sale verso 283 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: IBM sale verso 283 USD
Ottima performance per la "Big Blue", che scambia in rialzo del 6,18%.
Condividi
```