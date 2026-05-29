New York: rosso per Charter Communications
(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi di comunicazione a banda larga, che passa di mano con un calo del 3,37%.
Lo scenario su base settimanale di Charter Communications rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Charter Communications ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 145,1 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 150, mentre il primo supporto è stimato a 140,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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