New York: si muove a passi da gigante Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,40%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Hewlett Packard Enterprise sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,53 USD. Possibile una discesa fino al bottom 42,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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