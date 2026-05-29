Parigi: scambi in positivo per Accor

(Teleborsa) - Avanza il Gruppo di servizi francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Accor rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della big delle catene alberghiere classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,27 Euro e primo supporto individuato a 47,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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