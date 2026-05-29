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Parigi: andamento rialzista per Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: andamento rialzista per Accor
Rialzo marcato per il Gruppo di servizi francese, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.
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