Parigi: nuovo spunto rialzista per Accor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo di servizi francese , con una variazione percentuale del 2,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Accor rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo della big delle catene alberghiere mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 46,11 Euro. Rischio di discesa fino a 45,07 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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