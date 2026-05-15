Parigi: si concentrano le vendite su Accor

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo di servizi francese , che passa di mano con un calo del 2,25%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Accor subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'esame di breve periodo della big delle catene alberghiere classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43,94 Euro e primo supporto individuato a 43,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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