Parigi: balza in avanti Accor

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo di servizi francese , in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Accor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo della big delle catene alberghiere mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 46,95 Euro. Rischio di discesa fino a 45,86 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```