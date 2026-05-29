Piazza Affari: scambi in positivo per Credem

(Teleborsa) - Scambia in profit l' Istituto di credito , che lievita dell'1,91%.



La tendenza ad una settimana di Credem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di il Credito Emiliano che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 15,35 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 15,52. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 15,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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