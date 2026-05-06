Piazza Affari: in acquisto Credem
(Teleborsa) - Brilla l'Istituto di credito, che passa di mano con un aumento del 3,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di il Credito Emiliano, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,83 Euro. Primo supporto visto a 15,38. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 15,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```