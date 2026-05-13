Credem, Fitch migliora rating a lungo e breve termine sui depositi

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch Ratings ha migliorato i rating a lungo e breve termine sui depositi di Credem rispettivamente a A da A- e F1 da F2. L'azione di rating - spiega una nota della Banca - fa seguito alla pubblicazione, avvenuta l'8 maggio 2026, dell'aggiornamento dei criteri di valutazione delle banche (Bank Rating Criteria) da parte di Fitch.



Fitch ha rivisto al rialzo i rating sui depositi dell'istituto per riflettere la valutazione aggiornata in merito ad una maggiore tutela sui depositi, dovuta al principio di depositor preference vigente in Italia, al requisito individuale di buffer di risoluzione della banca e alla relativa strategia di risoluzione applicabile.



In dettaglio, i rating assegnati a Credem sono i seguenti: Long Term IDR confermato a BBB+, Outlook Stabile; Short Term IDR confermato a F2; Viability Rating confermato a bbb+; Derivative Counterparty Rating confermato a BBB+; Long-Term Deposit Rating migliorato a A da A-; Short-Term Deposit Rating migliorato a F1 da F2; Long-Term Senior non Preferred Debt confermato a BBB; Long-Term Senior Preferred Debt confermato a BBB+; Short-Term Senior Preferred Debt confermato a F2.







Condividi

```