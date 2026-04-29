Milano 11:18
47.845 -0,41%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:18
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Francoforte 11:18
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Prezzi consumo Spagna (MoM) in aprile

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Prezzi consumo Spagna (MoM) in aprile
Spagna, Prezzi consumo in aprile su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,6%).

(Foto: jorono / Pixabay)
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